Kim jest ławnik sądowy?

Ławnicy sądowi są niezawodowymi członkami sądu orzekającego, którzy przy rozstrzyganiu spraw mają równe prawa z sędziami oraz asesorami sądowymi. W zakresie orzekania pozostają niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Kandydatów do sprawowania tej funkcji wybierają rady gmin w głosowaniu tajnym.

Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może zostać osoba, która:

posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

jest nieskazitelnego charakteru,

ukończyła 30 lat,

jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

nie przekroczyła 70 lat,

jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kto nie może pełnić funkcji ławnika?

Ławnikami nie mogą natomiast być:

osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

adwokaci i aplikanci adwokaccy,

radcy prawni i aplikanci radcowscy,

duchowni,

żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

funkcjonariusze Służby Więziennej,

radni gminy, powiatu i województwa.

Ile zarabia ławnik sądowy?

Ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie, czyli za udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem, sporządzenie uzasadnienia lub uczestnictwo w posiedzeniu rady ławniczej, której jest członkiem. Za jeden dzień pełnienia swoich obowiązków otrzymuje zapłatę w wysokości 2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, to jest 119,36 zł. Ławnikom przysługuje także ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, co stanowi 11,30 zł. Ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu oraz noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów, to jest na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Warto przy tym zaznaczyć, iż ławnik sądowy może zostać wyznaczony do udziału w maksymalnie dwunastu rozprawach w ciągu roku. Liczba ta może zostać zwiększona tylko z ważnych przyczyn. Niemożliwe jest przy tym sprawowanie funkcji ławnika jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

>>> Czytaj też: Sektor publiczny jest na bakier ze stawką godzinową