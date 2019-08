Moda na elektryczne jedno ślady coraz bardziej daje się we znaki nie tylko pieszym i kierowcom, lecz także staje się niemałym wyzwaniem dla samorządów. Coraz częściej muszą one uprzątać pojazdy porzucone na trawnikach albo blokujące ruch. Tylko warszawski ZDM zebrał już z ulic ok. 300 hulajnóg i zapłacił za ich przechowanie w magazynie. Większość sprzętu została już odebrana przez operatorów.