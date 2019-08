Ostatni tydzień wakacji przynosi kontynuację obniżek detalicznych cen benzyny i diesla. Aktualnie średnia krajowa cena benzyny Pb95 to 5,06 zł/l - spadek 3 gr/l w skali tygodnia, diesla 4,99 zł/l - spadek 2 gr/l w skali tygodnia, natomiast autogazu 1,97 zł/l.



Benzyna jest obecnie najtańsza od kwietnia tego roku, natomiast diesel od lutego.



Patrząc na spadające marże detaliczne przy obserwowanym wzroście hurtowych cen paliw, wszystko wskazuje na to, że wkrótce w kraju zarówno za olej napędowy jak i benzynę Pb95 zapłacimy poniżej 5 zł/l. Hurtowe ceny benzyny i diesla wzrosły w mijającym tygodniu około 3 gr/l. ze względu na kontynuację wzrostowej korekty na rynku ropy naftowej i postępujące osłabienie złotówki względem dolara.



Na rynku ropy naftowej ostatni tydzień sierpnia kończymy wzrostami. W piątek rano ropa Brent kosztuje 61 USD/bbl i jest około 1,5 USD/bbl droższa niż przed tygodniem. Dalsze wzrosty cen stoją jednak pod znakiem zapytania wobec wciąż dużej niepewności odnośnie chińsko-amerykańskiego porozumienia handlowego. Od niedzieli zaczynają obowiązywać kolejne 10% cła na chińskie towary.



Wsparciem dla rynku okazał się zaskakująco duży spadek zapasów paliw w USA. W skali tygodnia rezerwy amerykańskiej ropy zgodnie z danymi DoE zmniejszyły się 10,3 mln bbl do 427,75 mln bbl. Zapasy benzyn spadły 2 mln bbl. Z drugiej strony jednak wydobycie ropy w skali tygodnia zwiększyło się aż 0,2 mln bbl/d osiągając nowy rekordowy poziom 12,5 mln bbl/d. Tym samym roczne tempo wzrostu produkcji ropy w USA sięgnęło już 1,5 mln bbl/d. Może to być istotny czynnik stanowiący barierę dla dalszych wzrostów cen ropy naftowej.



Tymczasem JODI poinformował, że producenci ropy naftowej w lipcu ograniczyli produkcję o ponad 1,9 mln bbl wobec ustalonej w grudniu 2018 skali cięć produkcji o 1,2 mln bbl/d. Porozumienie cięć produkcji realizowane jest z nadwyżką dzięki dużym cięciom wydobycia ropy saudyjskiej.