Tajlandia i Kambodża o krok od pełnoskalowej wojny. Są pierwsze ofiary. Świat nawołuje do deeskalacji

W czwartek, 24 lipca 2025 roku pojawiły się informacje potwierdzające starcia wojskowe na granicy Tajlandii i Kambodży. Od tamtego czasu pojawiły się doniesienia o co najmniej 15 ofiarach śmiertelnych, a pełniący obowiązki premiera Phumtham Wechayachai ostrzega przed wybuchem pełnoskalowej konfrontacji. Cały świat apeluje o deeskalację, ale na ten moment szanse na to, że oba państwa zastosują się do tych próśb, są relatywnie niewielkie.