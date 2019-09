Afganistan: MSW: co najmniej 16 zabitych, ok. 120 rannych po ataku talibów w Kabulu

Źródło: PAP

Co najmniej 16 cywilów zginęło, a ok. 119 osób odniosło obrażenia w ataku bombowym na wschodzie Kabulu, do którego przyznali się talibowie - poinformował we wtorek rzecznik MSW Afganistanu. Poprzedni bilans ofiar mówił o pięciu zabitych i około 50 rannych.