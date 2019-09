Noemi Gryczko: Empatia i kreatywność to kompetencje przyszłości

Im więcej w naszym otoczeniu jest nowych technologii, tym paradoksalnie ważniejsze są kompetencje nazywane miękkimi, tzw. „human skills”. Jest to empatia, kreatywność, umiejętność pracy w grupie i umiejętność komunikacji werbalnej – mówi socjolożka i edukatorka Noemi Gryczko.

„Wszyscy walczą o naszą uwagę. Po to, by jak najlepiej wykorzystać czas na konferencji, wykorzystuję technologię, by angażować uczestników” – tłumaczy Gryczko. „To, czym się zajmuję, to edukacja cyfrowa. Pokazuję, jak wykorzystywać narzędzia, by efektywniej pracować, żeby mieć większy fun i pobudzać własną kreatywność i współpracować w zespołach zdalnych. Wszystko wskazuje na to, że kompetencje cyfrowe będą istotne” – dodaje.

