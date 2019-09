Sałek podczas jednego z paneli towarzyszącego Forum podkreślił, że Polska ma ogromne osiągnięcia w dziedzinie ochrony klimatu i polityki klimatycznej. Wymienił m.in., że Polska była jako jedyny kraj na świecie trzykrotnie gospodarzem szczytów klimatycznych ONZ. Polska zrealizowała także zobowiązania Protokołu z Kioto – dodał.

„Emisyjność w Polsce – jeśli chodzi o gazy cieplarniane spada, może w niedługim czasie wzrastać ze względu na bogacenie się państwa. W związku z tym emisja CO2 może wzrastać (…) Transformujemy się w kierunku zielonej gospodarki, niskoemisyjnej, ale na to potrzeba czasu” – powiedział doradca prezydenta.

Sałek ocenił, że dla Polski niebezpieczne są stwierdzenia mówiące o tym, że „pod hasłem neutralności klimatycznej mówi się, że w zasadzie do 2050 roku mamy dokonać dekarbonizacji i to dla naszej gospodarki jest bardzo trudne”.

„Polska nie może zgodzić się na to, że hasło +just transition+ (Deklaracja Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji – PAP) będzie się sprowadzało do tego, że dostaniemy pieniądze na zamykanie kopalni na siłę. Chodzi o to, by dokonywać transformacji emisyjnej w sposób zrównoważony, rozsądny. Nie zgadzamy się na to, by pieniądze szły na to, by na siłę zamykać kopalnie. W Polsce węgiel kamienny i brunatny to podstawa bytu i bezpieczeństwa energetycznego” – powiedział doradca.

W połowie czerwca br. podczas szczytu UE zapisy wniosków końcowych, które mówiły o dojściu UE do neutralności klimatycznej do 2050 r., zostały zablokowane przez Polskę i kilka innych państw unijnych. Strategia klimatyczna, nad którą od jakiegoś czasu pracuje UE, ma wyznaczać nowe cele dotyczące redukcji gazów cieplarnianych i zdecyduje o tym, jaki będzie kształt unijnej polityki w tym zakresie na najbliższe dekady. Scenariusz, który zakłada, że do 2050 roku unijna gospodarka będzie neutralna pod względem emisji CO2, oznacza, że będzie ona tyle samo pochłaniała, co emitowała gazów cieplarnianych.

Warszawa sprzeciwiła się zapisom ze szczytu m.in. przez brak wyliczeń, jakie będą koszty nowego celu.