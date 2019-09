Grupa Lotos powiększyła swoją sieć stacji o trzy nowe lokalizacje



Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Sieć stacji Lotos powiększyła się w sierpniu o trzy nowe lokalizacje - Szepietowo w woj. podlaskim, Łużna w woj. małopolskim oraz Turek w woj. łódzkim, podała spółka. Obecnie w całej sieci Lotos działa 496 stacji.

"Cieszą mnie nowe stacje i pozytywne opinie wyrażane przez naszych franczyzobiorców. W najbliższych miesiącach planujemy dalszy rozwój sieci franczyzowej. W realizacji jest szereg kolejnych projektów, w tym zupełnie nowe stacje, budowane z myślą o sieci Lotos" - skomentował wiceprezes ds. handlu spółki Lotos Paliwa Adam Pawłowicz, cytowany w komunikacie.

Stacja w Szepietowie, otwarta 2 sierpnia, znajduje się przy drodze krajowej nr 66, na odcinku pomiędzy Wysokiem Mazowieckiem a Brańskiem. Oferuje olej napędowy i benzynę zarówno w wersji 95, jak i w wersji Dynamic 98 oraz LPG. Stacja ma sklep o powierzchni 100 m2 z Cafe Punkt, myjnię samochodową ręczną, odkurzacz, kompresor i parking.

10 sierpnia otwarto stację w miejscowości Łużna przy drodze wojewódzkiej nr 977 łączącej Tarnów z Gorlicami i dalej ze Słowacją. Stacja oferuje sprzedaż paliw: ON, ON Dynamic, Pb95, Pb98 Dynamic oraz LPG, ma też dystrybutor dla TIR. Do dyspozycji klientów są sklep o powierzchni 100 m2 wraz Cafe Punkt, odkurzacz i kompresor. W przyszłości zaplanowana jest budowa myjni bezdotykowej oraz stacji kontroli pojazdów.

Kolejny obiekt otwarto 27 sierpnia w miejscowości Turek przy drodze wojewódzkiej 470, łączącej Kościelec z Kaliszem. Stacja oferuje paliwa: ON, ON Dynamic, Pb95, Pb98 oraz LPG. W ofercie ma również sklep o powierzchni 110 m2 wraz z Cafe Punkt, dystrybutor dla TIR, odkurzacz, kompresor, parking, parking TIR oraz bar-restaurację.

W sumie w sieci Lotos działa 496 stacji, w tym 307 własnych i 189 franczyzowych. Zgodnie ze strategią, liczba stacji systematycznie rośnie, podkreśliła spółka.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)