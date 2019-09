Wicepremier Jarosław Gowin: 8 tys. zł na rękę w dużych miastach to nie są wysokie zarobki

Źródło: PAP

Osiem tysięcy zł. na rękę w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Poznań i Wrocław, to nie są wysokie zarobki - podkreślił we wtorek wicepremier Jarosław Gowin. Ocenił jednocześnie, że zniesienia limitu składek na ZUS to "kontrowersyjne rozwiązanie".