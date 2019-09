Robyg wprowadził do sprzedaży 62 lokale w kolejnym etapie os. Życzliwa Praga



Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Grupa Robyg wprowadziła do sprzedaży 62 lokale w kolejnym etapie Osiedla Życzliwa Praga, podała spółka. W praskim projekcie metraże wyniosą od 38 m2 do 78 m2. Planowane zakończenie prac budowlanych przypadnie na I kw. 2021 r.

"Grupa Robyg dobiera miejsca na inwestycje według ściśle określonych kryteriów. Interesują nas tereny rozległe, gdzie możemy stworzyć osiedla, które staną się integralną częścią miasta z terenami zielonymi, lokalami usługowymi i pełną infrastrukturą. Osiedle Życzliwa Praga odznacza się wszystkimi tymi cechami. W całej inwestycji powstanie około 700 lokali w niskiej zabudowie. Projekt wzbogaci przestrzeń miejską dzielnicy i przyczyni się do zwiększenia komfortu dla mieszańców. Nowy etap liczący 62 lokale zaprezentowaliśmy po raz pierwszy podczas targów Nowy Dom Nowe Mieszkanie, gdzie zarówno nasze stoisko, jak i nowości sprzedażowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. To zrozumiałe, ponieważ inwestycja oprócz wymienionych zalet posiada też świetny stosunek jakości do ceny. Elementem strategii grupy jest utrzymanie szerokiego portfolio lokali o różnych metrażach i standardach do wyboru. W Warszawie dysponujemy obecnie terenami umożliwiającymi wybudowanie około 5 000 lokali - co zabezpiecza płynność działalności i zapewnia klientom dostęp do ciekawych inwestycji w najbliższych latach" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.

(ISBnews)