PKO BP wprowadził natychmiastowe przelewy zagraniczne dla klientów korpo.



Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski udostępnił klientom korporacyjnym przelewy natychmiastowe SWIFT GPI (Global Payments Innovation), które umożliwiają przesyłanie pieniędzy między bankami w różnych krajach, w czasie niemal rzeczywistym (z uwzględnieniem różnic w strefach czasowych). Przelew zagraniczny SWIFT GPI jest realizowany w czterech walutach - złotówkach, euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich do ponad 160 banków, które przystąpiły do inicjatywy SWIFT GPI, podał bank.

Dodatkową zaletą SWIFT GPI dla firmy jest otrzymywanie informacji, gdy płatność dotrze do odbiorcy, dzięki aktualizacji statusu w iPKO biznes na status "Zaksięgowana u Odbiorcy". Taka funkcja ma duże znaczenie dla transakcji, które wymagają potwierdzenia wykonania płatności oraz w przypadku, gdy przedsiębiorca rozpoczyna współpracę z nowym kontrahentem, podano.

"PKO Bank Polski konsekwentnie wspiera rozwój polskich firm na rynkach międzynarodowych. Jako jeden z nielicznych banków w Polsce proponujemy klientom korporacyjnym ten typ płatności w bankowości elektronicznej. To kolejne, po możliwości integracji rachunków bankowych narzędzie ułatwiające prowadzenie biznesu" - powiedział wiceprezes Maks Kraczkowski, cytowany w komunikacie.

PKO BP obsługuje ponad 15 tys. klientów korporacyjnych i prawie 0,5 mln mniejszych firm. Finansowanie udzielone podmiotom gospodarczym przez PKO Bank Polski przekroczyło 100 mld zł w II kw. br.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 328,99 mld zł na koniec II kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)