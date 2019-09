Echo Investment wprowadziło do oferty 162 lokale w ramach inwestycji w Poznaniu



Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Echo Investment rozpoczęło budowę II etapu osiedla Nasze Jeżyce w Poznaniu i wprowadziło do oferty 162 mieszkania, podała spółka.

"Atrakcyjna lokalizacja, mieszkania dopasowane do potrzeb klientów, smart rozwiązania w standardzie, paczkomat, stojaki na rowery i zaufanie do marki Echo Investment, to połączenie, które przekonuje poznaniaków do tego, by zamieszkali przy ulicy Szczepanowskiego. Ze względu na duże zainteresowanie i doskonały odbiór pierwszego etapu zdecydowaliśmy się na uzupełnienie oferty o mieszkania w drugim etapie" - powiedział dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Investment Dawid Wrona, cytowany w komunikacie.

Mieszkania będą miały od dwóch do czterech pokojów (38-73 m2). Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się do II etapu już w II kw. 2021 roku.

W pierwszym etapie Naszych Jeżyc powstają 142 mieszkania. Termin zakończenia ich budowy to początek 2021 roku, przypomniano.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 713 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)