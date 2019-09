W artykule opublikowanym we wtorek wieczorem (czasu miejscowego) amerykańska stacja napisała, że wojskowi eksperci przedstawili prezydentowi Donaldowi Trumpowi wachlarz dostępnych opcji militarnych i niemilitarnych na poniedziałkowym spotkaniu w sprawie bezpieczeństwa narodowego.

Wśród potencjalnych celów dla uderzenia wojskowego armia USA wskazała irańską rafinerię w Abadanie - największy tego rodzaju obiekt na świecie, oraz wyspę Chark, na której znajduje się największy irański terminal eksportowy ropy naftowej. Inne opcje obejmują zbombardowanie wyrzutni pocisków, baz wojskowych lub innych obiektów należących do Strażników Rewolucji, elitarnej formacji irańskiej armii.

Mimo przedstawionych opcji Trump poprosił o opracowanie dalszych możliwości, "poszukując skoncentrowanej odpowiedzi, która nie wciągnęłaby USA w większy konflikt zbrojny z Iranem" - pisze NBC, powołując się na źródła zaznajomione z przebiegiem spotkania.

Według jednej z tych osób taką możliwością mógłby być atak przeprowadzony przez samą Arabię Saudyjską, ale przy wsparciu wywiadowczym i rozpoznawczym USA, ale też tajne działania w cyberprzestrzeni lub nasilenie antyirańskich sankcji w koordynacji z innymi krajami.

NBC podkreśla za anonimowymi urzędnikami, że na razie nie ma żadnych sygnałów świadczących o tym, że USA zamierzają wkrótce przeprowadzić akcję militarną oraz że dotąd nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje.

Stacja przypomina, że pomysł działań zbrojnych spotkałby się z oporem ustawodawców obu partii w Kongresie, którzy wielokrotnie nalegali na ograniczenie współpracy wojskowej USA z Arabią Saudyjską po zamordowaniu krytycznego wobec Rijadu dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego i w świetle krwawej interwencji wojskowej pod wodzą Saudów w Jemenie.

Sobotnie ataki na dwie instalacje saudyjskiego koncernu Aramco, położone na wschodzie Arabii Saudyjskiej, spowodowały wstrzymanie produkcji 5,7 mln baryłek ropy dziennie, czyli ok. 50 proc. całkowitej produkcji Aramco (5 proc. globalnej podaży). We wtorek władze w Rijadzie zapowiedziały, że krajowa produkcja ropy zostanie przywrócona do poprzedniego poziomu do końca września.

