Milton Essex celuje w pozyskanie finansowania i debiut na NewConnect w tym roku



Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Milton Essex - rozwijający projekt urządzenia do diagnostyki alergii - chce pozyskać finansowanie na jego globalną komercjalizację i wejść na NewConnect jeszcze w tym roku, poinformował ISBnews CFO i wiceprezes Radosław Solan.

"Reprezentujemy branżę techmed. Będziemy sięgać po kapitał na rozwój systemu do zautomatyzowanej diagnostyki alergii wykorzystującego sztuczną inteligencję. Chcielibyśmy pozyskać finansowanie i pojawić się na NewConnect jeszcze w tym roku" - powiedział ISBnews Solan.

Wskazał, że ponad 40% globalnej populacji to alergicy, a ich udział rośnie.

"Według WHO, zjawisko to ma już rozmiar pandemii, bardzo duży odsetek ludzi nie zdaje sobie sprawy że ma uczulenie. W celu przyspieszenia rozpoznawania alergii za pomocą testów skórnych, chcemy zaproponować nowego typu wystandaryzowany marker termodynamiczny, który pozwala precyzyjnie określić status odpowiedzi alergicznej pod skórą. Oceniamy siłę reakcji, definiując tzw. termiczny skórny odczyn alergiczny w miejscu aplikacji alergenu. Dzięki naszemu rozwiązaniu, podstawową diagnostykę alergiczną będzie można przesunąć do gabinetów lekarzy pierwszego kontaktu, odciążając w tym alergologów, ponieważ mamy globalnie do czynienia z ogromnym deficytem specjalistów w tej dziedzinie. Nasz system da szansę, aby pacjenci z objawami alergii byli zdecydowanie lepiej zdiagnozowani, a alergolodzy głównie skupiali się na leczeniu, a nie na wykonywaniu testów" - wyjaśnił CFO spółki.

Podkreślił, że Milton Essex kończy przedrejestracyjne badania kliniczne urządzenia i chce rozpocząć "certyfikacje wyrobu medycznego", aby wnioskować o jego wpis na europejską listę wyrobów medycznych EUDAMED.

Założycielem spółki jest prof. Jacek Stępień. W akcjonariacie są naukowcy i menedżerowie kontrolujący ok. 60% kapitału. Pozostali akcjonariusze to aniołowie biznesu.

"Nasz produkt ma zdecydowanie globalny potencjał. Obok Polski, Europy bardzo interesujący dla nas jest rynek azjatycki rynek, następnie amerykański. Ponadto chcemy budować chmurową bazę danych badań alergologicznych i dzięki zaawansowanym algorytmom i sztucznej inteligencji tworzyć wartość dodaną zarówno dla pacjentów, lekarzy, jak i dla postępu w medycynie. Zespół Milton Essex jest multidyscyplinarny, obejmuje zarówno inżynierów informatyków, optoelektroników, jak i lekarzy. System osiągnął wystarczający poziom zaawansowania technologicznego i możemy teraz przyspieszyć rozwój dzięki giełdzie. Dotychczas w projekt zainwestowane zostało 2,5 mln zł ze środków inwestorów i ponad 2 mln z dotacji NCBiR" - podsumował Solan.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)