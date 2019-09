Grupa Azoty ma porozumienie z Hyundai Engineering i KIND w spr. Polimerów Police



Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" podpisały porozumienie dotyczące warunków finansowania equity projektu Polimery Police z Hyundai Engineering i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), podały spółki w osobnych komunikatach. Na podstawie porozumienia zagraniczni partnerzy zaangażują 130 mln USD w projekt w Policach.

Hyundai Engineering i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zainwestują ponad 500 mln zł w spółkę PDH Polska, realizującą projekt Polimery Police, na mocy porozumienia zawartego z Grupą Azoty i jej spółką zależną z Polic, dotyczącego warunków finansowania kapitałowego (term sheet), poinformowano.

Na podstawie porozumienia Hyundai Engineering i KIND zobowiązują się do zainwestowania, odpowiednio, 73 mln USD i 57 mln USD, poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH Polska. Natomiast spółki z Grupy Azoty zobowiązały się do inwestycji w projekt łącznej kwoty do 1,4 mld zł oraz środków z planowanej oferty publicznej akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police". Wiążące porozumienie (term sheet) jest następstwem podpisanego między obydwiema stronami 10 maja wstępnego porozumienia inwestycyjnego, wynika z komunikatu.

"Decyzja naszych koreańskich partnerów o zaangażowaniu kapitałowym na ponad 500 mln zł stanowi kolejny, bardzo ważny krok w realizacji projektu Polimery Police. Odbieramy ją jako wyraz zaufania, a jednocześnie potwierdzenie biznesowego potencjału przedsięwzięcia. Podpisane teraz porozumienie ma charakter wiążący" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z porozumieniem, koreańscy partnerzy będą uprawnieni do powołania wspólnie jednego członka rady nadzorczej PDH Polska. Strony ustaliły również, że w ostatecznej umowie znajdzie się zapis, zgodnie z którym koreańscy akcjonariusze przez 3 lata nie będą mogli sprzedać swoich akcji (lock-up). Ustalono też warianty wyjścia z inwestycji, m.in. opcję sprzedaży akcji przez koreańskich inwestorów i opcję odkupu akcji przez spółki z Grupy Azoty, podano również.

"Projekt Polimery Police pozwoli nam na dywersyfikację biznesu poprzez rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Zakładamy, iż udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do około 1/3 przychodów całej Grupy Azoty, wobec około 16% w 2018 roku. Projekt stwarza mocną podstawę dalszego wzrostu wartości spółek z grupy i poprawy ich międzynarodowej pozycji. Wierzymy, że skorzysta na nim cały polski sektor chemiczny" - dodał Wardacki.

Spółka zapewniła, że realizacja strategicznego dla Grupy Azoty projektu Polimery Police przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W zakresie struktury finansowania spółki z Grupy Azoty podpisały już list intencyjny z Grupą Lotos o potencjalnym zaangażowaniu kapitałowym tego koncernu na ok. 500 mln zł. Z kolei 23 września akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" mają podjąć decyzję o przeprowadzeniu publicznej oferty akcji o wartości do 1,1 mld zł. Zakładanym terminem oferty jest IV kwartał 2019 roku.

Celem projektu Polimery Police jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Moce produkcyjne wyniosą 437 tys. ton polipropylenu, dzięki czemu Polska stanie się jednym z największych jego producentów w Europie. Większość produkcji będzie sprzedawana za granicę. Całkowity szacowany budżet projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą m.in. nakłady inwestycyjne - wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)