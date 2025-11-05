Wrzesień przyniósł korzystne zmiany dla nauczycieli

Nie jest tajemnicą, że przez lata reformy oświaty często sprowadzały się do szukania oszczędności kosztem nauczycieli. Tym razem jednak, przynajmniej w części, miało być inaczej. Od 1 września 2025 r. weszła w życie część przepisów nowelizujących Kartę Nauczyciela. W pakiecie znalazło się wiele rozwiązań długo oczekiwanych przez środowisko oświatowe, w tym:

zwiększenie nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy (od 1.01.2026 r.),

wprowadzenie nagrody za 45 lat pracy (od 1.01.2026 r.),

podniesienie odpraw dla przechodzących na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne (od 1.01.2026 r.),

skrócenie okresu zatrudnienia nauczyciela początkującego na czas określony do roku,

przyznanie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia tuż przed przejściem na emeryturę,

możliwość przedłużenia kadencji dyrektora bez konkursu (za zgodą kuratora),

ujednolicenie pensum do 18 godzin tygodniowo dla nauczycieli zawodowych (od 1.09.2026 r.),

oraz wprowadzenie "jasnych" zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe,

Ustawodawca zlikwidował również tzw. "godziny czarnkowe", które – jak podkreślał ZNP – były martwym przepisem i nie poprawiły współpracy szkoły z rodzicami.

Jeden przepis wywołał burzę wśród nauczycieli. O co chodzi?

Najwięcej kontrowersji wzbudziły nowe zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie przysługuje głównie za faktycznie przeprowadzone zajęcia. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy:

zamiast lekcji nauczyciel prowadzi zajęcia opiekuńcze lub wychowawcze,

lekcje indywidualne nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela, a był on gotowy do pracy.

W wielu szkołach dotychczas wypłacano wynagrodzenie również za inne przypadki niezrealizowanych godzin, co obecnie budzi poczucie straty i niesprawiedliwości. Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) od początku apelował o przywrócenie rozwiązania sprzed 1992 r., zgodnie z którym nauczyciel zachowywał prawo do wynagrodzenia, jeśli lekcja nie odbyła się z przyczyn od niego niezależnych (np. wycieczka klasy czy nieobecność ucznia na nauczaniu indywidualnym).

Jak podkreślił Prezes ZNP, Sławomir Broniarz:

„Jedyną instytucją odpowiedzialną za chaos i niepokój jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. To resort kształtuje prawo i ponosi za nie odpowiedzialność.”

Związek przypomina, że problem sygnalizował już w kwietniu 2025 r., a we wrześniu ponownie alarmował ministerstwo.

MEN odpowiada i broni nowych zasad

Resort edukacji przekonywał, że przepisy porządkują system i ujednolicają zasady, które wcześniej różniły się między szkołami. Nowelizacja miała zapobiegać sytuacjom, w których wypłacano dodatki mimo niewykonanej pracy.

Jednocześnie MEN wskazał, że w zamian nauczyciel może otrzymać:

doraźne zastępstwo rozliczane według tej samej stawki,

zajęcia opiekuńcze zgodne z potrzebami uczniów.

Według MEN, doprecyzowano również zasady organizacji pracy w tygodniach z dniami wolnymi, nieobecnościami i niestandardowym planem zajęć.

Partia rządząca zapowiada korektę przepisów. Jest projekt zmian

W odpowiedzi na liczne sygnały i narastające napięcia, 4 listopada 2025 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, mający na celu uwzględnienie postulatów ZNP. Zakłada on, że nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe zawsze, gdy byli gotowi do pracy, a lekcje nie odbyły się z przyczyn od nich niezależnych.

Dotyczy to m.in.:

wycieczek i wyjść szkolnych,

nieobecności uczniów na zajęciach indywidualnych,

czy decyzji organizacyjnych szkoły.

Nowe zasady mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1160)