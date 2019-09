Zarmen odstąpił od udziału w procesie dokapitalizowania Elektrobudowy



Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Zarmen odstąpił od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania w drodze emisji akcji serii F i pozyskania inwestora dla Elektrobudowy, podała Elektrobudowa.

"Zgodnie z treścią otrzymanego pisma oznacza to, że oferta wiążąca z dnia 13 września 2019 roku objęcia emisji akcji serii F spółki przestaje być aktualna ze skutkiem natychmiastowym. Tym samym po otrzymaniu powyższego pisma Zarmen wskazał, aby nie traktować go jako potencjalnego inwestora zainteresowanego objęciem emisji akcji serii F spółki" - czytamy w komunikacie.

Na początku sierpnia br. Zarmen złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Elektrobudową.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)