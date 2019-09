Brak możliwości utrzymywania cen bez zmian dotyczy zwłaszcza oleju napędowego, który już na niektórych stacjach wyraźnie drożeje i którego cena jest wyższa nawet o kilkanaście groszy na litrze w stosunku do ceny benzyny bezołowiowej 95.



Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:



- Średnie ceny paliw w mijającym tygodniu pozostawały na większości stacji stabilne, jednak dało się zauważyć stacje gdzie w przypadku oleju napędowego ceny rosły o kilka groszy na litrze.



- Wzrostów nie udało się uniknąć na rynku hurtowym, który bezpośrednio reaguje na wzrost cen ropy naftowej



- Ceny ropy BRENT w poniedziałek wzrosły do poziomu 69 USD/bbl, a tydzień kończą na poziomie ok. 65 USD/bbl.



19 września średnie ceny paliw ukształtowały się na następujących poziomach dla: benzyny bezołowiowej 95 – 4,98 zł/l, bezołowiowej 98 - 5,32 zł/l, oleju napędowego – 5,00 zł/l i autogazu 1,97 zł/l.



Podwyżek nie udało się uniknąć na rynku hurtowym, który bezpośrednio reaguje na wzrost cen ropy naftowej. Zarówno ceny benzyny jak i oleju napędowego wzrosły w tym tygodniu średnio o 11 groszy na litrze netto, co może się przełożyć na stacje paliw w najbliższych dniach. Brak możliwości utrzymywania cen bez zmian dotyczy zwłaszcza oleju napędowego, który już na niektórych stacjach wyraźnie drożeje i którego cena jest wyższa nawet o kilkanaście groszy na litrze w stosunku do ceny benzyny bezołowiowej 95.



Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach:



Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 20-09-2019 w Orlenie: Eurosuper 95 – 4010 PLN/1000l (wzrost o 106 PLN/1000l w porównaniu do cen z 13-09-2019), Superplus 98 – 4268 PLN/1000l (wzrost o 128 PLN/1000l), olej napędowy 4179 PLN/1000 l (wzrost o 107 PLN/1000l), olej napędowy grzewczy 2757 PLN/1000 l (wzrost o 80 PLN/1000l).



Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 20-09-2019 w Lotosie: Eurosuper 95 – 4011 PLN/1000l (wzrost o 107 PLN/1000l w porównaniu do cen z 13-09-2019), Superplus 98 – 4267 PLN/1000l (wzrost o 127 PLN/1000l), olej napędowy 4179 PLN/1000 l (wzrost o 107 PLN/1000l), olej napędowy do celów opałowych 2757 PLN/1000 l (wzrost o 80 PLN/1000l).



Od ostatniego weekendu rynek ropy naftowej jest pod wpływem ataku na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej, w wyniku którego nastąpiło ograniczenie produkcji ropy o blisko połowę – 5,7 mln bbl i który spowodował największy wzrost cen ropy od czasów wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r.



Gwałtowny wzrost cen ropy został zahamowany po tym jak Donald Trump ogłosił, że uruchomi rezerwy strategiczne dla USA. Dodatkowo minister energii Arabii Saudyjskiej poinformował, że zdolności produkcyjne zostaną przywrócone do 11 mln bbl/d wraz z końcem września. Natomiast pełne moce produkcyjne w wielkości 12 mln bbl/d powinno udać się przywrócić w ciągu dwóch miesięcy.



O ile mówi się, kiedy może zostać przywrócona produkcja sprzed ataku, to wciąż ryzyko geopolityczne w regionie jest bardzo wysokie i trudno będzie w najbliższym czasie o spadek cen surowca do cen sprzed ataku.