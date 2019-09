Twórcy przedsięwzięcia poinformowali PAP o zakończeniu fazy testów sklepu i rozpoczęciu jego normalnej działalności. Zapowiadają otwarcie kolejnych placówek – obiekty mają powstawać głównie w Poznaniu i Warszawie.

Aby wejść do bezkasowego sklepu i zrobić zakupy, potrzebna jest aplikacja na smartfona, do której trzeba podpiąć kartę płatniczą. W sklepie do wyboru jest około 900 produktów — głównie są to artykuły spożywcze, kanapki, świeże soki i dania gotowe.

"Naszym celem było stworzenie sklepu, który pozwala na błyskawiczny proces zakupowy ze wsparciem nowoczesnej technologii. Pierwsze wrażenia klientów są bardzo pozytywne. Przed nami jeszcze dużo pracy i obserwacji, ale pierwszy istotny etap jest już za nami" – powiedział prezes zarządu Surge Cloud Marcin Dąbrowski.

Za wybrane produkty konsument płaci w tzw. strefie kasującej, gdzie należy wyłożyć zakupy. Dzięki oznaczeniu produktów tagami RFID sumowanie cen następuje bez potrzeby skanowania towarów. Gdy klient zaakceptuje listę zakupów, z jego karty zostanie pobrana płatność. Faktura wysyłana jest na podany adres mailowy oraz dostępna w aplikacji.

W najbliższych miesiącach twórcy przedsięwzięcia planują otworzyć 2-3 kolejne lokalizacje – m.in. na osiedlu mieszkaniowym. W ciągu pół roku ma ich być czynnych sześć. Do końca 2020 r. powstać ma około 20 sklepów — głównie w Poznaniu i Warszawie.

Poznańska firma Surge Cloud specjalizuje się w procesach cyfrowej transformacji dla punktów sprzedażowych.

