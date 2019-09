Elektrobudowa: PKO BP przystąpił do zmienionej umowy o finansowanie



Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski przystąpił w charakterze wierzyciela do umowy o finansowanie zmienionej umową zmieniającą, podała Elektrobudowa.

"Zarząd Elektrobudowa [...] informuje, iż powziął informację o złożeniu w dniu 20 września 2019 roku przez Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wszystkim stronom umowy zmieniającej stosownych oświadczeń w wyniku czego Bank PKO BP przystąpił w charakterze wierzyciela do umowy o finansowanie zmienionej umową zmieniającą" - czytamy w komunikacie.

18 września Elektrobudowa podała, że w ramach uzgodnień w zakresie docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania, podpisała umowę zmieniającą, która wydłuży termin na uzgodnienie z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (termsheet) do 30 września br., pod warunkiem, że do 20 września przystąpi do niej PKO Bank Polski, podała spółka.

W osobnym komunikacie Elektrobudowa poinformowała, że otrzymała informację od PKO BP, iż bank nie będzie on przedłużał umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 24 lutego 2006 r. a warunki spłaty istniejących gwarancji oraz wymagalnego kredytu w ramach powyższej umowy, będą objęte ewentualną umową standstill lub umową restrukturyzacyjną. Spółka przypomniała, iż brak jest możliwości wystawiania w ramach obecnego limitu nowych gwarancji.

PKO BP jednocześnie zastrzegł, iż powyższe stanowisko w szczególności nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania do podjęcia jakichkolwiek czynności mogących dotyczyć ewentualnej restrukturyzacji zadłużenia. Ponadto, bank zastrzegł sobie prawo wprowadzania wszelkich dalszych zmian i dodatkowych warunków, a podpisanie jakiejkolwiek dokumentacji warunkowane jest uzyskaniem stosownych zgód zgodnie z zasadami podziału kompetencji do podejmowania decyzji w banku.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)