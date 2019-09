Trump w ONZ apeluje do światowych przywódców: "Zwróćmy się ku nacjonalizmowi"

Źródło: PAP

Prezydent USA Donald Trump zaapelował we wtorek w przemówieniu w ONZ do światowych przywódców, by zwrócili się ku nacjonalizmowi i odrzucili podejście globalistyczne. "Działaczy na rzecz otwartych granic" oskarżył o osłabianie ich bezpieczeństwa.