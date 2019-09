GPW wykluczyła Globalworth Poland RE z obrotu z dniem 29 września



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła akcje Globalworth Poland Real Estate z obrotu z dniem 29 września, podała giełda.

"W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Globalworth Poland Real Estate N.V. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Globalworth Poland Real Estate N.V., oznaczone kodem 'NL0012235980' - z dniem 29 września 2019 r." - czytamy w uchwale zarządu GPW.

GPW podała też, że po rozpatrzeniu wniosku Globalworth Poland RE o zawieszenie obrotu akcjami tej spółki w związku ze wzmiankowaną powyżej decyzją KNF zarząd giełdy postanawił zawiesić obrót tymi akcjami od 26 września 2019 r.

Zarząd postanowił w związku z tym, że zlecenia maklerskie na akcje spółki przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do 25 września 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu. Zlecenia maklerskie na akcje spółki począwszy od 26 września 2019 r. nie będą przyjmowane.

Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych. Zadebiutowała na GPW w kwietniu 2017 roku. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.

(ISBnews)