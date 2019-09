Jak mówił Tchórzewski, otwierając Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w Siedlcach „przez pierwsze półtora roku wstrzymywaliśmy rozwój OZE, bo była niepewność co do przyszłości źródeł węglowych”. Jak wyjaśnił, dopiero zgoda KE - po kilkuletniej „batalii” o rynek mocy otworzyła drogę źródłom odnawialnym. „Nie można powiedzieć, że z powodu chwilowej przerwy w działaniach zostaliśmy w tyle” - stwierdził minister.

„Dziś możemy powiedzieć, że możemy startować z energetyką odnawialną, bo jest zabezpieczona. Stąd otwartość rządu i duże aukcje dla OZE” - mówił. Jak dodał, „idziemy wartkim krokiem, jeśli chodzi o budowę OZE” i wszystko wskazuje na to, że Polska będzie wypełniać swoje zobowiązania wobec Komisji Europejskiej.

Rynek mocy to mechanizm wsparcia dla elektrowni i firm energetycznych, dla których ceny energii na rynku hurtowym w długim okresie nie gwarantują spłaty inwestycji w nowe, konwencjonalne jednostki wytwórcze, potrzebne dla utrzymania bezpiecznego funkcjonowania systemu energetycznego i zapewnienia dostaw energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - będą wynagradzane. Koszty poniosą końcowi odbiorcy prądu, w postaci tzw. opłaty mocowej, która pojawi się na ich rachunkach od 2021 r.

Tchórzewski podkreślił w czwartek, że stale należy pamiętać o cenach energii i o tym, by pozostawały na racjonalnym poziomie.

Minister powiedział też, że na wtorkowej radzie ministrów ds. energii UE przedstawił swoje stanowisko, z którego wynika, że przyspieszenie polityki klimatycznej będzie skutkowało wzrostem cen. Jak dodał, stawiał pytania o to, jak Europa ma pozostać konkurencyjna bez hamowania wzrostu cen energii i jak ma się bronić przed odpływem przemysłu z powodu wysokich cen.

