PGE i ZUS podpisały list intencyjny ws. stworzenia sieci stacji ładowania aut



Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) list intencyjny o nawiązaniu współpracy, której celem ma być stworzenie sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych przy oddziałach ZUS, podało PGE.

"Podpisaliśmy porozumienie o współpracy, na mocy którego ogólnodostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych będą powstawały przy placówkach ZUS. Oznacza to, że optymalnie wykorzystamy bardzo dobre lokalizacje w całej Polsce, by rozwijać szeroko pojęty system elektromobilności. Oceniamy, że dzięki porozumieniu skróci się czas, jaki jest potrzebny na realizację takich inwestycji" - powiedział wiceprezes PGE ds. innowacji Paweł Śliwa, cytowany w komunikacie.

W pierwszym etapie współpracy ZUS z PGE planowane jest utworzenie od 5 do 8 stacji ładowania aut elektrycznych, w największych miastach Polski. Dokładne lokalizacje będzie rekomendował specjalny zespół złożony z pracowników obu podmiotów. Tworzone stacje będą zarówno stacjami standardowymi, jak i stacjami szybkiego ładowania. Rodzaj zastosowanych urządzeń ładowania będzie uzgadniany w miarę wyboru poszczególnych lokalizacji. Budową stacji zajmie się PGE Nowa Energia, spółka z Grupy PGE, która posiada niezbędne doświadczenie do pełnienia roli inwestora oraz operatora w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, podano także.

"Elektromobilność jest wyrazem naszych aspiracji do tego, by w Polsce powstawały rozwiązania biznesowe i technologiczne, które mogą stanowić przewagi konkurencyjne naszego kraju. Cieszę się, że polskie firmy i instytucje współpracują na rzecz wykorzystania tego potencjału i tym samym dążą do osiągnięcia efektu synergii. Doskonałym przykładem takich działań jest zainicjowana dzisiaj współpraca pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na rzecz budowy kolejnych stacji ładowania samochodów elektrycznych" - skomentował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)