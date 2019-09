Do testów na innowacyjnej drodze zostanie przystosowany trolejbus marki Solaris, podał producent.

"Celem inicjatywy jest sprawdzenie w praktyce nowych sposobów ładowania pojazdów elektrycznych i rozwój systemów transportowych wolnych od paliw kopalnych. 'EVolution Road' to droga elektryczna, która umożliwia ładowanie baterii autobusu oraz innych pojazdów elektrycznych - zarówno podczas jazdy, jak i podczas postoju. Nowatorski projekt badawczo-rozwojowy, zainicjowany przez szwedzką firmę Elonroad AB wraz z Wydziałem Inżynierii Uniwersytetu w Lund, zostanie zrealizowany przy ścisłej współpracy przedstawicieli przemysłu, środowisk akademickich i sektora publicznego. Pojazdem testowym wykorzystywanym w projekcie będzie trolejbus marki Solaris" - czytamy w komunikacie.

Testowy odcinek trasy zlokalizowany będzie w mieście Lund w południowej Szwecji. Kilometrowy odcinek drogi wyposażony zostanie w zestaw segmentów szyn elektrycznych o długości 1 metra każdy. W podwoziu Solarisa Trollino, wybranego do jazd testowych, zostanie zamontowany specjalnie opracowany agregat odbierający napięcie z szyn. Baterie trakcyjne pojazdu będą ładowane, gdy znajdujący się w podwoziu odbiornik połączy się z szyną przewodzącą zainstalowaną w drodze, wyjaśniono.

Polski producent będzie odpowiedzialny za rozwój integracji między pokładowymi systemami ładowania a odbiornikiem przewodzącym, zainstalowanym pod pojazdem, wskazano także.

Budowa demonstracyjnego odcinka drogi rozpocznie się w I kwartale 2020 r., cały projekt zaś planowany jest na okres trzech lat. Łączna wartość inwestycji wynosi 9 mln euro, a zamawiającym i głównym finansującym jest Szwedzkie Ministerstwo Transportu.

"Droga elektryczna będzie wykorzystywać komunikację bezprzewodową do identyfikacji zbliżających się pojazdów elektrycznych. Po ich wykryciu włączona zostanie moc w segmentach szyn znajdujących się bezpośrednio pod pojazdem. Energia może być dostarczana tylko przez jeden konkretny segment szyny, z którym zainstalowany w pojeździe odbiornik się połączy i odbierze przekazywaną przez nią energię. We wszystkich innych segmentach szyny ładowania - zlokalizowanych przed oraz za poruszającymi się pojazdami - zasilanie będzie wyłączone. Dzięki temu ten rodzaj ładowania będzie można bezpiecznie instalować zarówno w miastach, jak i na autostradach. Jedną z głównych zalet tego rodzaju ładowania, nazywanego również ładowaniem 'in motion charging', jest to, że pojazd nie musi być wyposażony w dużą liczbę baterii trakcyjnych. To z kolei owocuje zmniejszeniem masy i kosztów zakupu oraz eksploatacji pojazdu elektrycznego. Pozwala to ponadto wydatnie zaoszczędzić czas, ponieważ w tym rozwiązaniu nie ma konieczności postoju na uzupełnienie energii w bateriach" - czytamy dalej.

Instalacja szyn do ładowania w niewielkim stopniu ingeruje w istniejącą infrastrukturę miejską, podkreślono. Do realizacji projektu nie są bowiem potrzebne maszty ani przewody napowietrzne, nie ma także potrzeby tworzenia zabudowy ochraniającej przed skutkami ewentualnej kolizji z masztami ładowarek pantografowych. Plany zakładają, że opłaty za korzystanie z elektrycznej drogi będą dokonywane automatycznie dzięki bezprzewodowej komunikacji między pojazdem oraz drogą.

Partnerami tego innowacyjnego na skalę światową projektu, oprócz firmy Solaris, są Wydział Inżynierii Uniwersytetu w Lund, Szwedzki Narodowy Instytut Badawczy Dróg i Transportu, gmina Lund, oraz firmy Elonroad, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Ramboll AB i Skånetrafiken, zakończono w materiale.

Solaris Bus & Coach to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie blisko 17 000 pojazdów. Spółka zatrudnia ponad 2 300 osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.

>>> Czytaj też: PKN Orlen nie rozwinie sieci na Słowacji. Powód? Brak zgody urzędów antymonopolowych