"Projekt Trójmorza jest ważnym komponentem budowania jedności euroatlantyckiej w regionie Europy Środkowej" - wskazał w liście skierowanym do uczestników czwartkowego spotkania premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że jest to strategiczny cel, "do którego przywiązujemy dużą wagę".

Szef rządu przypomniał, że w ostatnich spotkaniach w Bukareszcie i Lublanie uczestniczyli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Komisji Europejskiej. "Jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie Inicjatywa obejmie kolejnych partnerów, którzy staną się ważnymi beneficjentami współpracy w ramach Trójmorza" - zaznaczył. Dzięki temu, jak wskazał, "nie tylko zmniejszymy infrastrukturalne i gospodarcze nierówności występujące na wspólnym europejskim rynku, ale także - w szerszym ujęciu - ograniczymy podział Wspólnoty na mniej i bardziej rozwinięte obszary integracji" - ocenił premier Morawiecki.

Obecny na czwartkowym spotkaniu szef MF i MIiR podkreślił, że transport, energetyka i cyfryzacja to trzy filary, które mają być kluczowe dla rozwoju gospodarczego regionu Trójmorza.

Zaznaczył, że ważny jest również wymiar komercyjny tych inwestycji. "Muszą one przynosić inwestorom zyski" - mówił. Kwieciński wskazał, że inicjatywa Trójmorza powstała cztery lata temu, a dziś wchodzi w ważny etap, w którym zaczynają się rozmowy na szczeblach ministrów poszczególnych krajów.

"Na dzisiejszym spotkaniu koordynatorami prac w trzech najważniejszych obszarach, tj. transporcie, energetyce, cyfryzacji zostają nasi ministrowie, czyli Andrzej Adamczyk, Piotr Naimski, Karol Okoński" - mówił Kwieciński. Minister dodał, że docelowo fundusz ma dysponować kwotą 3-5 mld euro. Zaznaczył, że potrzeby inwestycyjne regionu eksperci szacują na "ok. 570 mld euro plus koszty związane z edukacją".

Kwieciński powiedział, że obecnie w puli projektów, które mogą być realizowane jest ok. 60 przedsięwzięć - m.in. Via Carpatia. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska