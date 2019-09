UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 8,1% r: r w sierpniu



Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce spadły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 8,1% r/r do 19,42 mln ton w sierpniu br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej spadły o 10,3% do 4,58 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).

Narastająco w okresie styczeń-sierpień przewozy spadły o 5% r/r wg masy do 157,94 mln ton i o 4,5% wg pracy przewozowej do 37,62 mld tonokilometrów.

"Dotychczasowe dane za 2019 r. pokazują, że przewóz towarów koleją w dalszym ciągu jest zależny od dużych zamówień sektora energetycznego, branży metalurgicznej oraz od poziomu inwestycji infrastrukturalnych. Dla dalszego rozwoju kolejowych przewozów towarowych ważna jest dobra oferta konkurencyjna wobec innych gałęzi transportu. Potencjał kolei zawsze był dostrzegany przy przewozie towarów masowych, jednakże przykłady wykorzystania kolei m.in. dla potrzeb sieci dyskontowych pokazują nowe możliwości" - skomentował prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

Udział PKP Cargo w rynku wynosił w okresie styczeń-sierpień 40,73% wg masy i 44,33% wg pracy przewozowej. Kolejne miejsca według udziału w przewiezionej masie towarów zajmowały w tym okresie: DB Cargo Polska (16,83%), Lotos Kolej (5,37%) i PKP LHS (4,28%), a według pracy przewozowej: Lotos Kolej (9,62%), PKP LHS (5,6%) i DB Cargo Polska (5,5%), podał Urząd.

Średnia odległość przewozu 1 tony w sierpniu wyniosła 236 km wobec 242 km rok wcześniej.

