"Jak dotąd, to nie nastąpiło" - podkreślił.

Węgierski premier dodał też, że stosunki międzynarodowe nie są budowane po to, by jeden kraj obrażał drugi, lecz po to, by się nawzajem szanować. "Lepiej, żebyśmy nie doszli w Europie do takiego stanu, w którym jakiś premier czy dygnitarz odwiedza inny kraj unijny, by zmywać głowę jego władzom w sprawie praworządności, bo wtedy będziemy mieć wiele różnych rzeczy, ale na pewno nie europejską jedność" - oznajmił.

"Praworządność nie jest na Węgrzech kwestią prawną - powiedział Orban. - To kwestia honoru. Ci, którzy ją kwestionują, podważają nasz honor. Radzę, by dobrze to przemyśleć".

Rinne oświadczył ze swej strony, że przy przyznawaniu funduszy strukturalnych należy wziąć pod uwagę działania przeciwko zmianom klimatycznym oraz przestrzeganie praworządności. Podkreślił jednak, że są tu "potrzebne wyważone i czytelne pod względem prawnym instrumenty".

W niedzielę Rinne, którego kraj sprawuje obecnie przewodnictwo w Radzie UE, powiedział, że wygląda na to, iż wszystkie kraje Unii Europejskiej są gotowe zaakceptować powiązanie unijnego finansowania z przestrzeganiem rządów prawa. "Żadne państwo członkowskie, przynajmniej nie wprost, nie sprzeciwia się temu" - przyznał Rinne, którego pytano o stanowisko Polski i Węgier w cyklicznym wywiadzie na antenie publicznego radia Yle.

Zapytany, czy ze strony Polski i Węgier są "gwarancje zmian" prowadzonej przez nie polityki, Rinne odparł, że Finlandia jest "za Europą i Europejczykami oraz za wartościami, przy pomocy których można zapewnić stabilizację, pokój i rozwój dobrobytu w Europie". "Nie jesteśmy przeciwko żadnemu z państw w żaden sposób i jest to jasny przekaz dla wszystkich" - podkreślił.

Szef fińskiego rządu nie doprecyzował jednak, na czym miałoby polegać powiązanie środków unijnych z praworządnością.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)