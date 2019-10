Pfleiderer złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Pfleiderer Group złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wydanie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. Wcześniej dziś Pfleiderer Group informował, że nadzwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o zniesieniu dematerializacji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie [...] postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji spółki, tj. 64 701 007 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 zł każda, w tym:

a) 49 624 000 akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych seriami A, B, C i D oraz

b) 15 077 007 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych serią E [...] oraz wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu" - czytamy w uchwale.

Volantis Bidco ogłosił 16 września przymusowy wykup 5 048 615 akcji Pfleiderer Group, stanowiących ok. 7,8% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, po 26,6 zł za akcję.

Pod koniec sierpnia Volantis Bidco i Atlantik zawarły porozumienie akcjonariuszy, w wyniku którego posiadają łącznie 59 652 392 akcji Pfleiderer Group, stanowiących 92,2% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, w tym akcje własne.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld euro w 2018 r.

(ISBnews)