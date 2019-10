InventionMed ma umowę z MIR na dofinansowanie projektu w kwocie 16 mln zł



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - InventionMed podpisał z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju umowę na dofinansowanie budowy "Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR" w kwocie 16 mln zł, podała spółka. Całkowita wartość projektu to 29,5 mln zł.

"Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy to innowacyjna na światową skalę inwestycja. Będzie to swego rodzaju demonstrator 'wirtualnego szpitala', który jednocześnie umożliwi testowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i prototypowych symulatorów medycznych w oparciu o VR (virtual reality) i AR (augmented reality) oraz autorską technologię InventionMed - podwójną immersję" - czytamy w komunikacie.

Spółka opracuje i wdroży rozwiązania produktowe umożliwiające kompleksowe szkolenie adeptów medycyny - nie tylko w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej, ale również kardiologii, kardiochirurgii a także neochirurgii, chirurgii, geriatrii, anatomii oraz rehabilitacji neurologicznej.

"Dzięki pozyskanym środkom od Ministerstwa Rozwoju, już niedługo InventionMed znacząco poszerzy skalę swojej działalności. Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR będzie pierwszą tego typu inwestycją na świecie - to nie tylko krok milowy w rozwoju spółki, ale też rewolucja technologiczna w zakresie projektowania rozwiązań z dziedziny symulacji medycznych" - powiedział prezes Tomasz Kierul, cytowany w komunikacie.

Wstępny projekt zakłada budowę 5-kondygnacyjnego budynku o powierzchni całkowitej do 3 000 m2. Inwestycja z niezbędnym zapleczem badawczym zlokalizowana będzie w Bydgoszczy. Budowa planowo rozpocznie się w ciągu najbliższych 10 miesięcy. Całkowita wartość projektu to 29,5 mln zł.

InventionMed równolegle prowadzi prace nad swoim projektem rozwojowym - TutorDerm oraz wirtualną strzykawką. Specjalistyczny sprzęt szkoleniowy w technologii VR posłuży do edukacji przyszłych specjalistów z dziedziny dermatologii klinicznej i estetycznej, podsumowano.

InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczęło działalność w styczniu 2018 r.

(ISBnews)