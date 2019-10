Obecnie szacuje się, że wartość Polskiego rynku e-commerce wynosi około 51 mld PLN, a według prognoz w 2020 r. polskie e-sklepy zawalczą nawet o 70 mld PLN.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Gemius oraz Izbę Gospodarki Elektronicznej, w Polsce ponad 60 proc. internautów dokonuje zakupów w e-sklepach, co daje wzrost o 6 p.p. w porównaniu do ubiegłego roku. Coraz więcej polskich przedsiębiorców działających w sektorze MŚP decyduje się na wprowadzenie swoich usług oraz produktów do sprzedaży internetowej. Konkurencja wśród firm na rynku e-commerce jest olbrzymia. Dodatkowo, jak wskazują analitycy z Bisnode w raporcie zatytułowanym „Rynek e-Commerce w Polsce w 2017/2018 roku”, ekspansja dużych podmiotów handlu w internecie sprawia, że wiele z nowo rejestrowanych sklepów internetowych zamyka się przed upływem pierwszego roku od otwarcia działalności. Większość przedsiębiorców, którzy zmuszeni byli zamknąć swoje firmy wskazuje, że nie mieli pomysłu ani środków na rozwój sprzedaży.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią swoiste koło zamachowe gospodarki we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Obecnie około 99 proc. biznesów funkcjonujących na terenie wspólnoty należy do sektora MŚP. W Polsce ten sektor zdominowany jest przez mikroprzedsiębiorstwa, których udział w strukturze wszystkich firm na terenie kraju wynosi aż 96,5 proc. Na chwilę obecną ich liczba sięga ponad 2 mln i stale rośnie.

Te spółki, które same nie prowadzą niezależnej sprzedaży przez internet, coraz częściej decydują się na platformy typu marketplace, na których obecność jest tańsza niż indywidualny serwis. Odchodzi też wiele kosztów związanych z promocją i marketingiem.

- Jeśli chodzi o MŚP, to Polska jest potęgą na skalę europejską. Chcemy wykorzystać ten potencjał, dostarczając wszystkim rozwiązanie, które ułatwia prowadzenie biznesu w Internecie i jest dostępne nawet dla najmniejszych przedsiębiorców. – mówi Paweł Fornalski, założyciel i CEO IAI S.A, spółki specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań e-commerce, ułatwiających digitalizację procesów w małych i średnich spółkach.

W krajach naszego regionu, a głównie w krajach bałtyckich z pomocą firmom z sektora MŚP przychodzą też rozwiązania zagranicznych spółek. Litewskie Pigu UAB stworzyło marketplace, platformę handlu elektronicznego łączącą kupujących i sprzedających za pośrednictwem sklepów internetowych (Pigu.lt, 220.lv i Kaup24.ee). Co istotne, marketplace jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców – również z Polski. Nawet najmniejsi gracze rynkowi mogą plasować w Pigu swoje produkty, zwiększając w ten sposób zasięgi dotarcia do swoich klientów, będąc obecnym w ofercie największego gracza e-handlu mikro-regionu. Z perspektywy właściciela platformy takie zjawisko może przynieść obopólne korzyści: sprzedawcy mogą dynamicznie rozwijać się, a kupujący mają większy wybór. Pigu dodatkowo wspiera przedsiębiorców marketingowo i logistycznie, zapewniając dobrze rozwiniętą infrastrukturę płatności, co dla klientów oznacza szybkie i komfortowe zakupy.

- Wkraczamy w nową fazę rozwoju biznesu i umożliwiamy lokalnym firmom dalszy rozwój. Dotychczas rozwiązania tego rodzaju były domeną dużych graczy. Otworzyliśmy platformę marketplace dla małych i średnich firm. Nasze doświadczenie zdobyte w ciągu ponad dekady i nasza dobrze rozwinięta infrastruktura mogą przenieść mały i średni biznes w krajach bałtyckich na wyższy poziom. Mały biznes jest podstawą gospodarki tych krajów i ma przed sobą duże perspektywy wspólnego rozwoju - wskazuje Dainius Liulys, CEO Pigu UAB.

Według zarządzającego marketplacem, otwarcie platformy handlowej może skrócić drogę do dynamicznego rozwoju MŚP w regionie. Przedsiębiorcy uzyskują natychmiastowy dostęp do największej bazy klientów w krajach bałtyckich, a to pozwala małym i średnim firmom skupić się na rozwoju i realizować coraz ambitniejsze cele biznesowe.

