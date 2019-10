Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Grupa Lokum Deweloper sprzedała 64 lokale w III kwartale 2019 roku w porównaniu do 253 lokali w analogicznym okresie 2018 roku, podała spółka. Jednocześnie w wyniku rozpoznano 40 lokali wobec 596 rok wcześniej.



"W III kwartale 2019 roku Grupa Lokum Deweloper odnotowała sprzedaż w liczbie 64 lokali, 40 lokali rozpoznanych w wyniku" - czytamy w komunikacie.



Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych we wrocławskich i krakowskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, zaznaczono w informacji.



"Dla porównania w III kwartale 2018 roku grupa odnotowała sprzedaż w ilości 253 lokali, 596 lokali rozpoznanych w wyniku" - czytamy dalej.



Jednocześnie spółka podała, że na koniec III kw. 2019 roku grupa miała zawartych 25 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.



Na koniec III kw. 2019 r. oferta grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 261 lokali, natomiast w realizacji było 840 lokali, podano także.



Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.



(ISBnews)