Gaz-System oddał do użytku gazociąg Lwówek-Odolanów



Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Gaz-System oddał do użytku gazociąg relacji Lwówek-Odolanów. Jest to pierwszy element korytarza gazowego północ-południe, którego częścią będzie też gazociąg Baltic Pipe.

"To jest moment, na który czekamy - oddajemy do użytku gazociąg, który jest częścią korytarza, który będzie gotowy za trzy lata. Jest to trasa, która zaczyna się w Norwegii a kończy na Węgrzech. Jest to korytarz, którego Baltic Pipe jest częścią. Pokazuje to, że harmonogram przedsięwzięcia realizowany jest zgodnie z planem, Gaz-System wywiązuje się ze swojego zadania" - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podczas uroczystości inauguracji gazociągu.

"Patrzymy na to nie tylko przez pryzmat jednego projektu, ale przez pryzmat sieci bezpieczeństwa przesyłu gazu. Cieszymy się, że ten element cieszy się wsparciem Komisji Europejskiej, bo mamy na to przedsięwzięcie znaczące środki z Unii Europejskiej" - powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Gazociąg Lwówek-Odolanów to gazociąg wysokiego ciśnienia 8,4 MPa zlokalizowany na terenie 19 gmin. I etap realizacji objął odcinek Lwówek-Krobia o długości ok. 113 km. Etap II to odcinek Krobia-Odolanów o długości ok. 54 km.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)