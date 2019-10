Emilewicz: Przemysł 4.0 to już nie tylko slogan, ale to jest rzecz, która dzieje się naprawdę

Źródło: PAP

Przemysł 4.0 to już nie tylko slogan, to już nie tylko moda, ale to jest rzecz, która dzieje się naprawdę – mówiła w Poznaniu minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. „Szukanie efektywności jest dzisiaj jednym z naszych największych wyzwań” - dodała.