"To nie jest projekt tylko Świnoujścia, to nie jest projekt tylko województwa Zachodniopomorskiego, to jest projekt całej Polski, wszystkich Polaków, bo to jest sprawa honoru" – powiedział tuż przed podpisaniem dokumentów Adamczyk. Jak dodał, "to stwierdzenie dedykuję wszystkim tym, którzy wcześniej podejmowali decyzje, iż tego tunelu nie będzie".

"Mam nadzieję, że ten projekt zgodnie z założeniami, a wiem że nawet szybciej, zostanie zrealizowany" – powiedział szef resortu infrastruktury.

Adamczyk podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji przedsięwzięcia, a także za gotowość do budowy. "Jest z nami generalny wykonawca, są z nami inżynierowie, którzy teraz sprawy biorą w swoje ręce, bo politycy to co mieli zrobić, już zrobili. W imieniu polityków mogę powiedzieć: meldujemy o wykonaniu zadania. Teraz sprawy przejmują inżynierowie" – dodał.

"Dzisiejsza decyzja wieńczy cały proces przygotowania inwestycji" – powiedział z kolei minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. "Przypomnę tylko, to projekt który powstał bardzo dawno temu. To nasz rząd i ówczesny premier Jarosław Kaczyński, rozpoczął cały proces właśnie przez przygotowanie środków na projekt, który został tak drastycznie przerwany w latach rządów naszych poprzedników. W naszej koncepcji tunel nie został zlikwidowany; kiedy objęliśmy władzę, przystąpiliśmy do bardzo kierunkowych działań w tym zakresie" – dodał Gróbarczyk.

Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz powiedział, że wykonawca inwestycji wchodzi na plac budowy w październiku br. Jak dodał, tunel ma być gotowy pod koniec 2022 r.

Umowy na budowę tunelu z wykonawcą i inżynierem kontraktu podpisano we wrześniu 2018 r. Tunel wybuduje konsorcjum firm PORR S.A. (lider konsorcjum), PORR Bau GmbH, Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S oraz Energopol - Szczecin S.A. Inżynierem kontraktu jest konsorcjum Sweco Consulting z Poznania.

Najważniejszą częścią projektu ma być tunel o długości 1,76 km, który pozwoli kierowcom przejechać pod Świną. Wartość inwestycji to ok. 913 mln zł, a dofinansowania unijnego - 776 mln zł. Środki na inwestycję pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość kontraktu na zaprojektowanie i budowę wynosi ponad 793 mln zł, a koszt inżyniera kontraktu to ponad 21 mln zł.

Stała przeprawa w Świnoujściu połączy wyspy Uznam i Wolin, które rozdziela rzeka Świna, będąca również częścią toru wodnego do portu w Szczecinie.

Całkowita długość inwestycji wyniesie około 3,4 kilometra, w tym 1,44 kilometra jednorurowego tunelu drążonego. Średnica wewnętrzna tunelu będzie wynosić 12 metrów, zostanie w nim wykonana dwukierunkowa jezdnia z pasami ruchu o szerokości po 3,5 metra, poniżej jezdni powstanie również galeria ewakuacyjna.

Tunel ma być rozwiązaniem komunikacyjnych problemów miasta. Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które nie posiadają wystarczającej przepustowości, co powoduje często długi czas oczekiwania na prom, i są wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne.

Świnoujście leży na kilkudziesięciu wyspach, z których tylko trzy są zamieszkane - Uznam, Wolin i Karsibór. Na wyspie Uznam znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska wraz z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi; żyje tu 80 proc. mieszkańców Świnoujścia.

