KGHM uruchomił szyb L-VI w Rynarcicach, zwiększa efektywny czas pracy



Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź uruchomił nowy szyb L-VI w Rynarcicach, podała spółka. Nowa inwestycja KGHM zoptymalizuje udostępnienie rejonu północnego wydobycia w lubińskich Zakładach Górniczych, skróci drogi dojazdu oraz zwiększy efektywny czas pracy i poprawi warunki pracy górników.

"Obiekt w Rynarcicach został przystosowany do funkcji materiałowo-zjazdowej i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wszystkich oddziałów górniczych rejonu północnego Zakładów Górniczych Lubin. Jego uruchomienie usprawni logistykę, skróci odległości oraz czasy dojazdu do nich oraz zwiększy efektywny czas pracy" - czytamy w komunikacie.

"Optymalizacja działań to główny punkt naszej strategii. Rozsądnie czerpiemy z tego, co mamy - nie tylko z pokładów rudy, ale także z wiedzy i doświadczenia. Na nasze zasoby patrzymy wnikliwie i analizujemy ich potencjał. Właśnie tak jest w przypadku szybu L-VI. To największy i najbardziej skomplikowanym projekt w historii Zakładów Górniczych Lubin. Dla najstarszej kopalni KGHM to nowe otwarcie, szansa na efektywną pracę i optymalne wykorzystanie złoża" - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

Zakres inwestycji dostosowano do zmieniających się potrzeb, zwiększając zakres pierwotnego projektu, podkreślił KGHM. Między innymi dodano funkcję przeładunku Materiałów Wybuchowych Emulsyjnych, zwiększając bezpieczeństwo ich magazynowania. W rejonie podszybia powstał końcowy element nowoczesnego systemu dystrybucji materiałów bezpośrednio do odbiorców poszczególnych działów: górniczych, mechanicznych oraz elektrycznych (Centrum Logistyczne Dół).

"Projekt wymagał od nas niestandardowego projektowania i zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Szyb i wieża szybowa wyposażone są w nowatorskie systemy przystosowane do opuszczania materiałów w kontenerach bez udziału transportu szynowego. W tej technologii zastosowano nowy model załadunku do klatki dwupiętrowej w nadszybiu oraz rozładunku z klatki na podszybiu. System złożony jest z platform do załadunku kontenerów, urządzeń załadowczo-wyładowczych, pomostów wahadłowych oraz sprężarek śrubowych do zasilania poduszek pneumatycznych. Załadunek i rozładunek kontenerów na platformy i z platform będzie się odbywać za pomocą górniczych transporterów podnośnikowych typu GTP-16 specjalnie zaprojektowanych i wyprodukowanych do tego celu" - tłumaczył dyrektor naczelny Zakładów Górniczych Lubin Dariusz Jach.

W szybie L-VI uruchomiono tzw. klatkę o ciężarze użytecznym 25 ton, która zapewni zjazd ludzi i opuszczanie materiałów z prędkością jazdy do 12 m/s. Duża dwupiętrowa klatka pozwala na jednorazowy zjazd 150 pracowników. Dodatkowym atutem jest możliwość opuszczania maszyn górniczych. Konstrukcja platform ułatwia wprowadzenie kontenerów do klatki i stawianie ich na postumentach za pomocą czterech poduszek pneumatycznych, podano w materiale.

"Przedsięwzięcie wymagało powstania wielu nowoczesnych rozwiązań. Cała infrastruktura podszybia oraz komory funkcyjne są nowe. Na potrzeby tej inwestycji m.in. wybudowano i wyposażono komory rozładunku i załadunku kontenerów materiałowych, dworzec osobowy z poczekalnią dla pracowników, komorę oddziału szybowego, elektrycznego i teletechnicznego, a także komorę stacji transformatorowych. W nowej komorze paliw zastosowano innowacyjny system transportu materiałów petrochemicznych - cysterny będą opuszczane na dół, transportowane do magazynu paliw, a następnie bezpośrednio podłączane do instalacji" - czytamy dalej.

KGHM zaznaczył, że nowa inwestycja wpłynie też bezpośrednio na jakość pracy załóg. Zadbano m.in. o bezpieczny dojazd pracowników do szybu. Wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 3 i drogi wyjazdowej z Rynarcic (DW-323), której program pracy uwzględnia analizę ruchu samochodów, szczególnie między zmianami. Pracownicy mają także do dyspozycji nowe pomieszczenia socjalne, łaźnie i lampownie.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka est notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.

