Jak czytamy na Twitterze, chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Komisja przypomniała, że terminal otrzymał już wsparcie w wysokości 224 mln euro z unijnego budżetu na lata 2007-2013.

Teraz Komisja zdecydowała o rozszerzeniu finansowania rozbudowy instalacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z budżetu na 2014 - 2020.

Obecnie terminal w Świnoujściu ma moc regazyfikacyjną 5 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Po rozbudowie zwiększy się ona do 7,5 mld metrów sześc. rocznie.

W ramach rozbudowy mocy terminala w Świnoujściu Polskie LNG - spółka należąca do operatora przesyłowego gazu Gaz-System - planuje obok instalacji nowych regazyfikatorów szereg innych przedsięwzięć. To budowa trzeciego zbiornika na LNG o pojemności 180 tys. m sześc. który ma zwiększyć możliwości magazynowania i podnieść elastyczność. Powstanie też drugie nabrzeże, przystosowane zarówno do rozładunku LNG, jego załadunku na metanowce i bunkierki oraz do bunkrowania statków napędzanych tym paliwem. Powstać ma również instalacja do napełniania cystern kolejowych. Obecnie terminal świadczy usługę przeładunku LNG na autocysterny i kontenery kriogeniczne, tzw. ISO-kontenery, które mogą być przewożone ciężarówkami i koleją.

W czwartek operator terminala LNG w Świnoujściu, spółka Polskie LNG podpisała w czwartek z niemiecką firmą Selas-Linde umowę na zakup dwóch regazyfikatorów SCV (Submerged Combustion Vaporiser).

