Źródło: forsal.pl

Wypłacenie środków zgromadzonych na koncie PPK dopiero po ukończeniu 60 roku życia pozwala uniknąć dodatkowych opłat, co czyni to rozwiązanie najkorzystniejszym. Pracownik może jednak skorzystać z zaoszczędzonych pieniędzy wcześniej, aby to zrobić musi złożyć stosowny wniosek.