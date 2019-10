O dwóch pierwszych przetargach poinformowano w Katowicach w ostatni czwartek, na spotkaniu dotyczącym rządowego „Programu dla Śląska”, z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego. Trzecie postępowanie – jak wynika z platformy zamówień publicznych GDDKiA - ogłoszono w poniedziałek.

Chodzi o przygotowaną w ostatnich latach budowę ok. 40 km nowej ekspresowej trasy S1 z Mysłowic do Bielska-Białej. W styczniu br. przedstawiciele katowickiego oddziału Dyrekcji informowali o pozyskaniu tzw. koncepcji programowej dla tej inwestycji, szacowanej w Programie Budowy Dróg Krajowych na ponad 3 mld zł.

W ostatni czwartek GDDKiA ogłosiła przetargi na realizację – w trybie projektuj i buduj – dwóch z czterech odcinków, na jakie podzielono tę inwestycję – o łącznej długości 28 km. Dotyczą one odcinków: od węzła Kosztowy II (w Mysłowicach) do węzła Oświęcim oraz od węzła Oświęcim do Dankowic.

Odcinek węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) obejmuje budowę drogi ekspresowej o długości 12,9 km oraz obwodnicy Bierunia o długości 2,1 km, trzech węzłów (Kosztowy II, Lędziny, Bieruń) oraz jedną parę Miejsc Obsługi Podróżnych. Odcinek Oświęcim (z węzłem) – Dankowice obejmuje budowę drogi ekspresowej o długości 15,2 km i trzech węzłów (Oświęcim, Wola, Brzeszcze). Obecne terminy składania ofert w tych dwóch postępowaniach to 14 stycznia i 21 stycznia 2020 r.

W poniedziałek ogłoszony został natomiast przetarg na odcinek Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem). Obejmuje on budowę drogi ekspresowej o długości 12 km, dwóch węzłów drogowych (Stara Wieś, Suchy Potok), jednej pary miejsc obsługi podróżnych oraz tzw. obwodu utrzymania dróg. Obecny termin składania ofert w tym przetargu to 28 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie kolejnego postępowania – na odcinek dotyczący obwodnicy Oświęcimia – planowane jest w grudniu br. W jego ramach powstać ma odrębna od trasy S1 obwodnica Oświęcimia (odchodząca od węzła S1 Oświęcim) – o długości 9 km.

Oczekiwany w woj. śląskim od lat, liczący ok. 40 km fragment S1 z Mysłowic do Bielska-Białej ma być dwujezdniową trasą o parametrach drogi ekspresowej - w całości wytyczoną nowym śladem. Wraz z nią mają powstać obwodnice Oświęcimia i Bierunia. Inwestycja jest przewidziana do realizacji w obecnym rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych.

Ekspresowa trasa jest potrzebna, ponieważ istniejąca droga krajowa nr 1 przez Tychy, Pszczynę, Goczałkowice i Czechowice-Dziedzice od dawna nie wytrzymuje natężenia ruchu. Problemem są m.in. liczne skrzyżowania ze światłami. Szczególnie korkuje się odcinek od Pszczyny przez Goczałkowice-Zdrój po Czechowice-Dziedzice.

Po wieloletnich sporach wokół przebiegu drogi w marcu 2017 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał program tej inwestycji. Otworzyło to drogę do wyłonienia wykonawcy tzw. koncepcji programowej. Opracowywanie tego dokumentu, wskazującego założenia do rozwiązań projektowych i technologii budowy, zakończono pod koniec 2018 r.

Droga ekspresowa S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej połączy istniejące odcinki S1 z Bielska-Białej w kierunku Zwardonia (oraz trasę S52 z Bielska-Białej do Cieszyna) z drogą S1 od Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej i dalej – lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz przylotniskowego węzła autostrady A1.

Odcinek Kosztowy – Suchy Potok to najdłuższy z czterech fragmentów trasy S1 przeznaczonych do realizacji w obecnym rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych.

Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 o długości 135 km w woj. śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach i granicę ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także Bielsko-Biała-Przybędza oraz Milówka-Zwardoń.

Aby dokończyć całą arterię, potrzebna jest także druga jezdnia wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko – Podwarpie (ok. 9,5 km – trwa realizacja); przebudowa do standardu drogi ekspresowej obecnej kolizyjnej dwujezdniowej „jedynki” od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7,7 km – przygotowywany jest przetarg) oraz budowa nowej obwodnicy Węgierskiej Górki (8,5 km – umowę podpisano w ostatni czwartek). (PAP)

autor: Mateusz Babak