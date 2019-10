Goldenline z Grupy Agora przedefiniowało strategię i model biznesowy



Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Goldenline z Grupy Agora tworzy kompleksową platformę rozwoju zawodowego, a także nowoczesne rozwiązania technologiczne dla swoich użytkowników oraz klientów biznesowych, podała spółka. Pod sterami prezesa Tadeusza Kuropatwińskiego spółka przedefiniowała swoją strategię oraz model biznesowy.

"W dobie transformacji technologicznej Goldenline chce być blisko ludzi i organizacji. Nad nowym modelem biznesowym i naszą platformą rozwoju zawodowego pracowaliśmy intensywnie przez ostatnie trzy miesiące. Zmiany wprowadzamy krok po kroku. Chcemy wspierać naszych użytkowników nie tylko w poszukiwaniu miejsca pracy, które da im satysfakcję, ale też dbać o nich podczas całej aktywności zawodowej. Ułatwimy i skrócimy dotarcie do wszystkiego, czego na tej drodze potrzebują" - powiedział prezes Tadeusz Kuropatwiński, cytowany w komunikacie.

Obecnie spółka posiada prawie 3 mln użytkowników i ponad 80 tysięcy profili pracodawców.

Goldenline.pl to platforma rekrutacyjna, która daje kandydatom możliwość stworzenia profilu zawodowego i otrzymania referencji od współpracowników, a także zapoznania się z opiniami o pracodawcach. Firmom umożliwia dotarcie do najlepszych kandydatów za pośrednictwem różnorodnych narzędzi takich, jak wyszukiwarka kandydatów, ogłoszenia czy usługa rekrutacyjna Jobile. Spółka jest częścią Grupy Agora od 2011 roku.

