Grupa Azoty wprowadza do oferty skanery doglebowe dla precyzyjnego rolnictwa



Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty rozszerza ofertę monitoringu i analityki gruntów rolnych w celu bardziej precyzyjnego dawkowania nawozów przez jej klientów, podała spółka. Do wybranych przedstawicieli terenowych departamentu korporacyjnego handlu segmentu Agro trafią skanery doglebowe AgroCares, umożliwiające szybką analizę, na podstawie której wydawane są zalecenia dotyczące nawożenia.

"Nowy sprzęt umożliwia szybką, przeprowadzaną na miejscu analizę gleby w zakresie podstawowych pierwiastków. Skaner w czasie rzeczywistym bada próbkę gleby i za pośrednictwem specjalnej aplikacji przesyła informacje z zaleceniami dotyczącymi nawożenia. Generowany raport zawiera takie informacje o stanie żyzności gleby jak: współczynnik pH, zawartość materii organicznej (w procentach), azot całkowity, fosfor całkowity, potas wymienny, zawartość gliny i zdolność wymiany kationów" - czytamy w komunikacie.

Użycie skanerów jest uzupełnieniem obecnej oferty handlowej Grupy Azoty, w której oprócz nawozów, od ponad roku jest też usługa polegająca na analizie danych satelitarnych, w celu optymalizacji zużycia nawozów. Dzięki rozwijanej wspólnie z polskim startupem SatAgro usłudze, rolnicy otrzymują poprzez specjalną aplikację aktualną i precyzyjną informację o stanie gleby na poszczególnych uprawach, podano także.

"W przypadku stosowania nowoczesnych urządzeń do produkcji rolnej, istnieje możliwość przesyłania informacji i instrukcji bezpośrednio do komputerów pokładowych wykorzystywanych ciągników. Dzięki stosowaniu aplikacji SatAgro przedsiębiorcy rolni wiedzą, kiedy i w jakich ilościach stosować nawozy, aby zapewnić optymalne dawkowanie. Pozwala to uzyskiwać jak najwyższe plony przy użyciu mniejszej ilości nawozów. Korzystają na tym nie tylko producenci rolni, ale także środowisko naturalne" - czytamy dalej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)