Powiedział również, że rozmowy o członkostwie Turcji w UE powinny zostać zawieszone z powodu tureckiej inwazji na północną Syrię. „Sankcje powinny być znacznie surowsze” - powiedział Sassoli.

Ministrowie spraw zagranicznych krajów UE wezwali w poniedziałek Ankarę do zaprzestania działań w północno-wschodniej Syrii i wycofania sił z tego regionu. W oświadczeniu kraje UE zobowiązały się do zajęcia zdecydowanych stanowisk w sprawie eksportu broni i ścisłego stosowania kryteriów dotyczących stabilności regionu, gdzie ma trafiać uzbrojenie. W tym tygodniu na poziomie UE ma się spotkać grupa robocza, by koordynować stanowiska poszczególnych stolic w tym zakresie.

Unijni ministrowie spraw zagranicznych zdecydowali też w poniedziałek, że "28" przygotuje sankcje w związku z tureckimi wierceniami wokół Cypru. Szefowa dyplomacji UE Federica Mogherini zapowiedziała szybkie przedstawienie propozycji prawnej w tej sprawie.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)