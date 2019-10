CFG z Grupy PlayWay ma umowę z Running With Scissors na produkcję nowej gry



Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - CreativeForge Games (CFG) z grupy kapitałowej PlayWay podpisał umowę z amerykańskim producentem i wydawcą gier komputerowych Running With Scissors (RWS), podała spółka. Przedmiotem umowy jest preprodukcja oraz produkcja nowego tytułu w oparciu o istniejące IP amerykańskiego partnera. Spółki planują pokazać pierwsze efekty współpracy w 2020 roku.

"Jednym z założeń naszej strategii jest weryfikowanie rynku i wybieranie produkcji z potencjałem sprzedażowym, które wzbudzają istotne zainteresowanie wśród odbiorców, a przez ostatnie lata nie doczekały się swojej kontynuacji. Umowa ze znanym amerykańskim producentem i wydawcą to wynik takich działań. Wspólnie z Running With Scissors stworzymy preprodukcję oraz produkcję nowego tytułu, którego wydawcą będzie RWS" - powiedział prezes CreativeForge Games Piotr Karbowski, cytowany w komunikacie.

Running With Scissors znany jest głównie z kontrowersyjnej serii "Postal", zapoczątkowanej w 1997 roku. Do tej pory powstało kilka gier z cyklu. W tym tygodniu we wczesnym dostępie na platformę Steam trafiła najnowsza odsłona serii - "Postal 4: No Regrets".

"Współpraca z Running With Scissors to dla CFG szansa na dotarcie do nowych grup odbiorców i zaznaczenie obecności naszego studia na rynku amerykańskim. Dotychczasowe produkcje RWS wzbudziły wiele kontrowersji, ale w wielu kręgach mają również status gier wręcz kultowych. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami stworzymy tytuł, o którym będzie naprawdę głośno" - podsumował Karbowski.

CreativeForge Games to wchodzące w skład grupy kapitałowej PlayWay studio developerskie tworzące własne gry na komputery PC i konsole. Spółka została założona w 2011 r.

(ISBnews)