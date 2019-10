Energa: Służby zakończyły działania po wycieku oleju z Elektrowni Ostrołęka



Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i służby należącej do Energi Elektrowni Ostrołęka zakończyły działania na Narwi po wycieku oleju z elektrowni, podała Energa.

"W efekcie działań ratowniczych i zabezpieczających prowadzonych przez PSP i obsługę Elektrowni, potencjalne zagrożenie zostało zneutralizowane. Służby zakończyły akcje w niedzielę, tj. 20.10.2019 r., po godz. 18" - czytamy w komunikacie.

Energa Elektrownie Ostrołęka wsparła akcję organizacyjnie i finansowo. Sytuacja po awarii w Energa Elektrownie Ostrołęka została opanowana. Elektrownia pracuje zgodnie z planem, podano także.

W sobotę w Elektrowni Ostrołęka doszło do rozszczelnienia chłodnicy oleju uszczelniającego Turbozespołu nr 1. Pomimo szybkiej reakcji na zdarzenie, olej w ilości ok. 3 m3 dostał się do wody chłodzącej i pojawił się na zrzucie wód pochłodniczych. Ze wstępnych szacunków wynika, iż do rzeki przedostało się zaledwie około 0,6 m3 oleju.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

