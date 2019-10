PKO BP szacuje, że liczba aplikacji IKO sięgnie 4,25 mln na koniec 2019 r.



Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski przekroczył 4 mln aktywnych aplikacji IKO i szacuje, że do końca roku liczba ta sięgnie 4,25 mln, a liczba dokonanych transakcji wzrośnie do 172,6 mln, poinformowali przedstawiciele banku.

"Wydaje się, że jeżeli będziemy rośli w takim tempie jak dotychczas, to na koniec tego roku będziemy mieli 4,25 mln aplikacji, co czyni nas największym bankiem mobilnym w Polsce, ale także prawdopodobnie i w tej części Europy" - powiedział dyrektor departamentu usług cyfrowych w PKO BP Michał Macierzyński podczas konferencji prasowej.

"Na koniec roku szacujemy 172,6 mln transakcji, ponad 145 mln transakcji jest już w tej chwili" - dodał.

Liczba aktywnych aplikacji IKO wyniosła 3,2 mln, a liczba transakcji wyniosła 88,2 mln na koniec 2018 roku.

Na koniec I półrocza 2019 r. odsetek logowań mobilnych w IKO wzrósł do 59% wobec 50% w całym 2018 r.

Jak poinformował dyrektor biura kanałów cyfrowych Łukasz Kuc, w tym roku PKO BP dodał do IKO kilka nowych funkcjonalności, m.in. bilety komunikacji miejskiej oraz ubezpieczenia komunikacyjne i planuje kolejne nowości w tym i 2020 roku.

"To był dla nas też rok wspierania sprzedaży w kanale mobilnym. Celem jest, by klient mógł kupić w kanale mobile te same usługi, jakie są dostępne w oddziale i jesteśmy już blisko jego osiągnięcia. Wdrożyliśmy w IKO bilety komunikacji miejskiej i stajemy się istotnym graczem - potrafimy sprzedać 13 tys. biletów komunikacji miejskiej dziennie. W ostatnim miesiącu zostało kupionych 242 tys. biletów" - podkreślił.

W tym roku kolejną nowością w IKO będą bilety parkingowe, dostępne w niektórych miastach oraz możliwość aktywacji IKO na zagranicznych numerach telefonów.

"W 2020 roku, który będzie pierwszym rokiem naszej nowej strategii planujemy aplikację IKO dla MSP w takim zakresie w jakim obsługuje obecnie klientów detalicznych. To jest rzecz, nad którą pracujemy. Pracujemy także nad asystentem głosowym - chatbotem, dzięki któremu będzie można porozumiewać się aplikacją za pomocą sterowania głosem" - powiedział Kuc.

Dodał, że już kilkaset tysięcy klientów MSP korzysta z IKO. "Widzimy, że można liczyć na duże wolumeny, a przedsiębiorcy lubią, by to wszystko się działo szybko" - zaznaczył.

PKO BP podał, że łącznie w ciągu 6 lat klienci wykonali za pomocą IKO blisko 290 mln transakcji mobilnych. Aplikacja jest używana najczęściej do dokonywania przelewów, płatności w internecie oraz płatności zbliżeniowych. Dziś klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo, korzystający z IKO, płacą w internecie co pół sekundy, w każdej minucie zlecają 140 przelewów, co godzinę logują się do aplikacji blisko 100 tys. razy.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 328,99 mld zł na koniec II kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)