"Schengen to największy obszar swobodnego podróżowania na świecie. To jedno z największych, jeśli nie największe osiągnięcie europejskiej integracji. Daje ono przywileje, ale wiąże się też z ogromną odpowiedzialnością. Dołączenie do tego klubu nie jest czymś prostym i wszyscy o tym w Europie wiedzą" - oświadczył na konferencji prasowej w Strasburgu unijny komisarz ds. wewnętrznych Dimitris Awramopulos.

Komisja uznała, że Chorwacja podjęła niezbędne środki, aby zapewnić warunki do pełnego stosowania zasad i standardów Schengen. Bruksela już wcześniej oceniła, że Zagrzeb w pełni wdrożył przepisy Schengen w dotyczące ochrony danych, współpracy policyjnej, wspólnej polityki wizowej, powrotów, Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), a także regulacji dotyczących broni palnej i współpracy sądowej w sprawach karnych. We wtorek doszło do tego potwierdzenie, że Chorwacja podjęła niezbędne środki, by zapewnić, że spełnione są warunki stosowania przepisów w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi.

"Nasza ocena to efekt prawie czteroletniego starannego monitoringu i procesu oceny, podczas którego Chorwacja dokonywała cały czas postępy, aby wypełnić wymogi na rzecz dołączenia do Schengen" - zaznaczył Awramopulos.

W ocenie Brukseli Chorwacja trzyma się też zobowiązań podjętych w negocjacjach akcesyjnych, dotyczących wymiaru sprawiedliwości i poszanowania praw podstawowych.

Wtorkowa ocena oznacza, że Komisja Europejska zwraca się do państw członkowskich, by te podjęły decyzję w sprawie włączenia Chorwacji do strefy Schengen. Na razie nie jest jasne, kiedy mógłby się to stać, bo do decyzji takiej potrzeba jednomyślności państw członkowskich.

Układ z Schengen z 1985 roku zniósł kontrole na granicach wewnętrznych państw europejskich, które zdecydowały się do niego przystąpić. Strefę Schengen tworzy obecnie 26 krajów - 22 państwa UE oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.

