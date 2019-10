WIG20 spadł na zamknięciu o 0,16 proc. do 2.208,54 pkt., WIG zniżkował o 0,06 proc. do 57.950,18 pkt., mWIG40, jako jedyny, poszedł w górę o 0,46 proc. do 3.665,88 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,38 proc. do 11.410,26 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 582 mln zł, z czego 509 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję 6 pkt. poniżej kreski, a kurs indeksu wahał się w trakcie sesji w przedziale 2.199-2.210 pkt.

W chwili zamknięcia warszawskich notowań niemiecki DAX zyskiwał 0,2 proc., a amerykańskie Dow Jones i S&P 500 rosły odpowiednio: 0,3 i 0,1 proc.

W indeksie największych spółek najmocniej spadły kursy akcji: Dino Polska - o 3,7 proc., JSW - o 3,5 proc. oraz Play - o 2,3 proc.

Notowania JSW od szczytu na poziomie 108 zł z początku 2018 r. pozostają w trendzie spadkowym i po raz czwarty w tym miesiącu kurs węglowej spółki znalazł się poniżej poziomu 20,50 zł.

Najmocniej w WIG20 wzrosły notowania PZU - w górę o 0,9 proc.

Ze spółek szerokiego rynku wzrostami wyróżniły się: Mabion - o 8,9 proc., Asbis - o 8,5 proc. oraz Kruk - o 6 proc.

W trakcie sesji Mabion poinformował o wyznaczeniu spotkania z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20.

Na koniec środowej sesji za akcje Asbisu płacono 2,63 zł. W ciągu dnia na rynek napłynęła informacja, że analitycy DM BOŚ, w raporcie z 15 października, podwyższyli cenę docelową akcji Asbisu do 6 zł z 5,20 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj".

W czwartek Kruk opublikuje wyniki za III kw. 2019 r. Konsensus 5 biur maklerskich przygotowany przez PAP Biznes zakłada EBIT na poziomie 111,7 mln zł (11,8 proc. mniej rdr) oraz 71,4 mln zł zysku netto j.d. (20,6 proc. mniej rdr)

Spadkami natomiast wyróżniły się notowania: Polnord - o 5,6 proc. oraz Ten Square Games - o 5,2 proc.

