Parlament zagłosował za budżetem wynoszącym prawie 171 mld euro środków na zobowiązania (funduszy, które UE zobowiązuje się zainwestować w 2020 roku lub przyszłych latach, ponieważ istnieje wiele wieloletnich projektów oraz programów), podnosząc go o 2,7 mld euro w porównaniu z projektem budżetu przedstawionym przez Komisję Europejską. Środki na płatności (fundusze, które zostaną faktycznie wydane w 2020 roku) zostały ustalone na poziomie 159 mld euro.

"Dzisiejsze głosowanie nad budżetem UE 2020 pokazuje, że Parlament jest zjednoczony oraz że wśród grup politycznych istnieje porozumienie dotyczące ambitnych celów klimatycznych oraz ochrony środowiska wraz z programami wpływającymi na wzrost zatrudnienia, wspierającymi badania i rozwój w UE oraz zwiększającymi konkurencyjność. Posłowie potwierdzili również swoje zaangażowanie w inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodzieży, program wymiany studentów Erasmus+ oraz DiscoverEU, program, który oferuje osiemnastolatkom bilety Interrail, pozwalając im na odkrywanie Europy bez granic" - powiedziała Monika Hohlmeier (EPL), odpowiedzialna za prace nad budżetem 2020.

Głosowanie na posiedzeniu plenarnym rozpoczyna trzy tygodnie rozmów z Radą w celu osiągnięcia porozumienia między obiema instytucjami na tyle wcześnie, aby budżet na przyszły rok mógł zostać poddany pod głosowanie w Parlamencie i podpisany przez przewodniczącego PE podczas drugiej sesji plenarnej w listopadzie (25-28 listopada). W przypadku braku porozumienia Komisja Europejska musi przygotować nowy projekt budżetu.

W przeciwieństwie do budżetów krajowych, które w dużej mierze wykorzystywane są do świadczenia usług publicznych i finansowania systemów zabezpieczenia społecznego, budżet UE jest przede wszystkim budżetem inwestycyjnym i w przeciwieństwie do budżetów krajowych nie może wykazywać deficytu.

