Z badania Co-op Insurance przeprowadzonego na 2 tys. dorosłych wynika, że tylko jedno na dziesięć gospodarstw domowych ma możliwość ładowania auta. Firma twierdzi, że to nowe "must have" dla nabywców domów i mieszkań.

Coraz większa liczba ubezpieczających się posiada auto elektryczne, a wielu właścicieli domów sądzi, że stacja ładowania aut w pobliżu mieszkania będzie w przyszłości jednym z najważniejszych czynników wpływających na cenę nieruchomości.