CDRL: Sprzedaż zagraniczna marki Coccodrillo stanowi już ok. 30% całości



Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Sprzedaż zagraniczna marki Coccodrillo należącej do spółki CDRL stanowi obecnie około 30% całości sprzedaży, poinformował prezes CDRL Marek Dworczak.

Obecnie firma posiada łącznie 250 punktów sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym 97 sklepów franczyzowych pod marką Coccodrillo, a także 152 punkty "shop in shop". Spółka ma również jeden sklep własny zlokalizowany w Czechach, podano w materiale.

"Rynki zagraniczne to ważna część działalności marki Coccodrillo, stanowiąca około 30% sprzedaży. Dzięki pozyskiwaniu kolejnych partnerów, systematycznie zwiększamy liczbę konsumentów, do których docieramy z nasza ofertą. Tylko w tym roku rozpoczęliśmy sprzedaż do Francji, Finlandii, Armenii oraz Cypru" - powiedział Dworczak, cytowany w komunikacie.

Coccodrillo obecne jest na 28 zagranicznych rynkach. Najwięcej, aż 48 sklepów i trzy punkty "shop in shop" działa w Rumunii. Polska marka ma silną pozycję również w Czechach (21 sklepów) oraz w krajach bałtyckich, gdzie łącznie działają 33 sklepy Coccodrillo. Ubrania dziecięce tej marki znaleźć można również w Nigerii, Omanie czy w Mongolii, czytamy dalej.

"Wieloletnie doświadczenie i konsekwentny rozwój marki przynoszą efekty w postaci rozwoju zarówno w kraju, jak i zagranicą. Na bieżąco obserwujemy panujące trendy, analizujemy potrzeby klientów i mamy nadzieję, że w nadchodzących miesiącach uda nam się podpisać kolejne kontrakty" - powiedział wiceprezes Tomasz Przybyła, cytowany w komunikacie.

W Polsce Coccodrillo posiada 268 sklepów, w tym 108 salonów własnych oraz 160 franczyzowych. Coccodrillo jest częścią grupy CDRL, która z początkiem 2019 r. przejęła białoruską sieć supermarketów Buslik - lidera lokalnego rynku sprzedaży produktów dziecięcych. W I półroczu 2019 r. sieć osiągnęła 107,7 mln zł przychodów. Do grupy należą również marki Lemon Explore, Petit Bijou oraz Sale Zabaw Fikołki.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

(ISBnews)